PSG : «Trop bête pour comprendre», Riolo clashe encore Luis Enrique !

Comme il l’avait vendredi dernier lors de la victoire du PSG face à Toulouse (3-0), Luis Enrique pourrait de nouveau préférer Matvey Safonov à Gianluigi Donnarumma ce mardi soir contre le Bayern Munich. Ce n’est pas la première fois qu’une alternance est mise en place dans les buts parisiens et elle ne convainc pas le journaliste Daniel Riolo.

C’est une des grandes questions à quelques heures du début de la rencontre, qui sera titulaire ce mardi dans les cages du PSG face au Bayern Munich ? Alors qu’il ne fait pas toujours l’unanimité, Gianluigi Donnarumma était sur le banc vendredi contre Toulouse (3-0), remplacé par Matvey Safonov, arrivé l’été dernier en provenance de Krasnodar et qui pourrait de nouveau être choisi par Luis Enrique ce mardi soir.

«Je ne vois pas en quoi ça a apporté quelque chose»

« Le PSG sur les 10 dernières années a fait souvent ce truc là, Trapp-Sirigu, Trapp-Areola, Buffon… Le coup du deux gardiens, on l’a fait plein de fois ce jeu à la con-con. Je ne vois pas en quoi ça a apporté quelque chose et en quoi ça met en confiance un gardien. Qu’on me dise que Donnarumma n'est pas une garantie béton armé, je suis bien d’accord, je ne suis pas aveugle », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

«Je ne vois pas en quoi c’est intelligent de faire ça de la part de Luis Enrique»

Une alternance opérée par Luis Enrique dont Daniel Riolo ne comprend pas l’intérêt : « Donnarumma, ce n’est peut-être pas une garantie, mais Safonov, qui le connaît ? Est-ce qu’on sait comment il est sous pression ? Est-ce qu’on sait comment il est dans un grand match ? On a quasiment aucune référence sur lui. Donc je ne vois pas en quoi c’est intelligent de faire ça de la part de Luis Enrique. Mais de toute façon je sais que depuis qu’il est arrivé, je suis trop bête pour comprendre ce qu’il fait. »