Transferts : Le PSG au coeur d’une grosse bataille à 100M€ ?

Le PSG devrait encore vivre un mercato assez animé l’été prochain. Le club de la capitale serait en quête d’un nouveau buteur et penserait ainsi à Viktor Gyökeres. L’attaquant du Sporting CP serait toutefois sur les tablettes d’autres cadors européens, ce qui promet une sérieuse bataille sur le marché des transferts.

Le départ de Kylian Mbappé se fait toujours sentir au PSG, surtout lors des grandes soirées européennes. Le club de la capitale a montré de grosses lacunes à la finition. Les dirigeants parisiens ne seraient donc pas contre offrir un nouveau buteur à Luis Enrique, alors que Randal Kolo Muani déçoit de plus en plus et que Gonçalo Ramos revient à peine de sa blessure à la cheville.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG en pince pour Gyökeres

Le PSG explorerait ainsi plusieurs pistes sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu suivraient notamment la situation de Viktor Gyökeres de très près. Sous contrat jusqu’en juin 2028 au Sporting CP, l’attaquant de 26 ans (24 buts en 19 matchs jusqu’à présent) devrait terminer la saison au Portugal avant de s’envoler vers une autre destination l’été prochain. Le PSG verrait donc son arrivée d’un bon œil, malgré sa clause libératoire de 100M€.

La concurrence promet d'être rude sur ce dossier

Mais la concurrence devrait être plutôt rude sur ce dossier. Comme le rapporte SPORT, le FC Barcelone se tiendrait à l’affût pour Viktor Gyökeres afin d’assurer la succession de Robert Lewandowski. Manchester United et Manchester City seraient également sur le coup. Les Red Devils veulent corriger le tir après les fiascos Joshua Zirkzee et Rasmus Hojlund. Les Cityzens, eux, ne seraient pas contre voir le buteur suédois débarquer en cas de départ d’Erling Haaland. D'autres cadors européens suivraient aussi attentivement la situation de l'attaquant du Sporting CP. Le PSG est prévenu. Une bataille semble se préparer pour Viktor Gyökeres. Affaire à suivre...