Mercato : Le PSG se fait snober deux fois par une star

Joshua Kimmich attire bien des convoitises. Le joueur du Bayern Munich est en fin de contrat l’été prochain et de nombreux clubs se sont donc positionnés pour attirer l’expérimenté international allemand. Le PSG pourrait notamment revenir à la charge, après avoir déjà été snobé deux fois par le Bavarois, lors des deux derniers mercatos.

L’été dernier, le PSG avait fait de Joao Neves sa priorité au milieu de terrain. Luis Enrique voyait le Portugais comme l’homme idéal pour ratisser les ballons au sein de l’entrejeu. Luis Campos a donc fait des pieds et des mains pour faire venir son compatriote à Paris et il a obtenu gain de cause. Le joueur de 20 ans est arrivé pour 70M€ bonus compris, et pour le moment, il donne pleine satisfaction.

Le PSG a tenté le coup Kimmich

Si le PSG a misé sur la jeunesse avec Joao Neves, il voulait également apporter un peu d’expérience à son milieu de terrain. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale a tenté d’attirer Joshua Kimmich l’été dernier, mais l’international allemand a finalement refusé la proposition parisienne. C’était d’ailleurs la seconde fois qu’il disait non au champion de France, qui avait déjà tenté de le faire venir lors du dernier mercato hivernal.

Une troisième approche du PSG pour Kimmich ?

Comme dit le proverbe : jamais deux sans trois. En effet, le PSG pourrait repasser à l’offensive cet hiver, mais plus possiblement l’été prochain pour essayer d’attirer Kimmich. Le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et il sera donc en fin de contrat dans quelques mois. L’opportunité d’attirer un joueur très expérimenté gratuitement sera donc très tentante, mais le club de la capitale ne sera sûrement pas le seul sur le coup. Le FC Barcelone est également très intéressé par le Bavarois, qui pourrait bien rejoindre son ancien coach Hansi Flick en Espagne.