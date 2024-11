De Zerbi - OM : Guardiola a failli tout gâcher

Axel Cornic

Considéré comme l’un des entraineurs les plus suivis du moment, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en signant à l’Olympique de Marseille cet été. Pourtant, il aurait pu rejoindre les plus grands clubs d’Europe et c’est notamment le cas de Manchester City, avant la récente prolongation de Pep Guardiola.

Après une saison catastrophique et une succession d’entraineurs sur le banc, l’OM a décidé de frapper un très gros coup avec la signature de Roberto De Zerbi. Un véritable miracle signé Pablo Longoria, qui a lui tout seul relancé l’engouement autour d’un club même pas qualifié pour les compétitions européennes.

De Zerbi à Manchester City ?

Tout aurait pourtant pu basculer sur un détail. La Gazzetta dello Sport explique en effet que Roberto De Zerbi faisait partie des très nombreux profils étudiés par les dirigeants de Manchester City, pour remplacer Pep Guardiola. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait glissé le nom de l’Italien, dont il semble apprécier la vision du football.

Guardiola a prolongé jusqu’en 2027

Finalement et comme tout le monde le sait désormais, Pep Guardiola a prolongé son contrat de deux ans et est donc lié à Manchester City jusqu’en 2027. Interrogé sur ce choix, il n'a toutefois pas été très bavard. « J'ai senti que je ne pouvais pas partir maintenant, c'est aussi simple que cela. J'ai senti que le club me voulait toujours et que nous étions ensemble » a déclaré le coach espagnol.