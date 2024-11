OM : Domenech allume encore De Zerbi !

Arnaud De Kanel

Raymond Domenech n'est pas tendre avec Roberto De Zerbi. Depuis la nomination de l'entraineur italien à la tête de l'OM, le consultant de La Chaine L'Equipe multiplie les attaques à son encontre. Il a remis le couvert dimanche soir en réagissant à la victoire des marseillais en terres lensoises.

Roberto De Zerbi a de nombreux détracteurs et Raymond Domenech en est un. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'y va pas de mains morte lorsqu'il s'agit d'évoquer le coach de l'OM. Lors de sa signature, il l'avait déjà égratigné. « L’OM veut que des entraineurs étrangers, bravo, parce que ça plait en Europe, mais De Zerbi n’a pas un palmarès supérieur à beaucoup de coaches. Brighton ? ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo. C’est sa place (ndlr, dans des équipes de milieu de tableau). Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk...Je n’ai rien contre le fait qu’il soit italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti. J’aime bien les jolis noms. C’est beau, les noms. Je veux bien, mais Gattuso quand il est arrivé, on disait la même chose. Sur l’entrain, l’animation et le rapport avec le public. Moi j’attends de voir. Déjà, il n’a pas encore résilié avec Brighton, donc c’est le prochain feuilleton. Peut-être que demain on dira que c’est Duchmol qui arrive à Marseille et pas De Zerbi », avait lâché Domenech. Ce dimanche, il en a rajouté une couche.

«De Zerbi ne semble pas capable d’apporter une réelle solution»

« Quand l’adversaire comme Montpellier ou Lyon ouvre le jeu, Marseille s’emballe. Mais quand ils rencontrent des équipes plus compactes, comme Auxerre, c’est un autre problème. Si l’adversaire ferme le jeu, De Zerbi ne semble pas capable d’apporter une réelle solution », a déploré Raymond Domenech sur le plateau de L'Equipe du Soir. Pour lui, De Zerbi n'a toujours pas imposé sa patte.

«Ils ne gagnent pas sur une maitrise de jeu»

« Je n’ai pas vu que De Zerbi était capable de démontrer quelque chose, son jeu il n’y a rien et ils se font prendre en contre. Si l’adversaire ouvre comme l’avait fait Lyon. Ils sont emballés deux matches face à Brest et Montpelier, Brest était à la rue, si ça cela suffit. Ils ne gagnent pas sur une maitrise de jeu. Face à Lens, s’il n’y a pas faute cela fait 2-2 », a ajouté Raymond Domenech.