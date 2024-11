Surprise, le PSG annonce un miracle ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur ce mardi soir. Le club de la capitale doit s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour s’assurer sa survie en Ligue des champions. Pour cette occasion, Luis Enrique va pouvoir compter sur Gonçalo Ramos, convoqué dans le groupe après plusieurs mois d’absence.

Ce mardi soir, le PSG a rendez-vous avec son destin en Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayern Munich, et une victoire est presque obligatoire. Pour cette occasion, les Rouge-et-Bleu ont annoncé plusieurs surprises dans leur groupe. Gonçalo Ramos fait notamment son retour après plusieurs mois d’absence dus à une blessure à la cheville.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Gonçalo Ramos, un retour miracle au PSG ?

Et comme le rapporte Le Parisien, beaucoup au PSG estiment et croient au retour de Gonçalo Ramos contre le Bayern Munich ce mardi soir. Le voir reprendre de la compétition serait même considéré comme un véritable miracle. Reste maintenant à voir si Luis Enrique décidera de le relancer pour ce choc de Ligue des champions.

Barcola et Dembélé sont attendus au tournant contre le Bayern Munich

Les autres joueurs du PSG, eux, vont devoir régler la mire. Seuls Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery et Paulo Gazzaniga (le gardien de Gérone) ont réussi à trouver le chemin des filets. Le club de la capitale espère que Bradley Barcola marquera le deuxième but de sa carrière en Ligue des champions ce mardi soir, et qu’Ousmane Dembélé se montrera plus précis que d’habitude. À suivre...