Une star du PSG en grand danger !

Laissé sur le banc par Luis Enrique vendredi soir pour la rencontre entre le PSG et Toulouse, Gianluigi Donnarumma se retrouve-t-il menacé pour son statut de titulaire indiscutable dans le buts parisiens ? Le technicien espagnol s'est contenté de rester très vague à ce sujet en conférence de presse d'après-match, ce qui confirme donc un danger pour Donnarumma.

Et si Gianluigi Donnarumma était désormais menacé au PSG ? Le gardien italien peine toujours à convaincre dans ses performances en Ligue des Champions, et L'EQUIPE indiquait cette semaine que sa prolongation de contrat, qui semblait actée, serait même finalement mise en stand-by par la direction parisienne. Et un nouvel évènement a relancé le dossier Donnarumma vendredi soir...

Donnarumma sur la touche contre Toulouse

Alors que le PSG recevait Toulouse vendredi soir au Parc des Princes en championnat (3-0), Gianluigi Donnarumma a été laissé sur le banc par Luis Enrique au profit de Matvey Safonov. Le gardien russe, recruté l'été dernier pour 20M€, a disputé l'intégralité de la rencontre alors que l'actuel titulaire du PSG n'était absolument pas blessé : « Si la hiérarchie des gardiens est bousculée ? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez vu j'ai amélioré mon français », s'est contenté de répondre Luis Enrique en conférence de presse. Suffisant pour confirmer une menace pour Donnarumma ?

« On travaille ensemble et on progresse ensemble »

De son côté, Safonov a été un peu plus loquace au micro de DAZN sur la concurrence des gardiens au PSG : « Avec Donnarumma ? C’est une situation normale. On le prépare ce genre de situation. Peut-être qu’au stade, ça a l’air difficile mais c’était facile pour moi. Oui, c’était pas mal. On a une situation normale. On travaille ensemble et on progresse ensemble », a lâché le portier russe. Reste à savoir comment évoluera la situation de Donnarumma, qui semble bel et bien en danger au PSG.