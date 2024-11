PSG : La presse anglaise annonce un coup dur pour le mercato

Pierrick Levallet

Cherchant à mettre la main sur de nouveaux renforts offensifs, le PSG explorerait quelques pistes sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Viktor Gyökeres, qui flambe au Sporting CP. Mais la formation parisienne ne serait pas seule sur le buteur suédois. Un autre cador européen rêverait d’ailleurs de l’attaquant de 26 ans.

Affichant de sérieuses lacunes dans la finition depuis le début de saison, le PSG ne serait pas contre l’idée de recruter un nouvel attaquant. Alors que Randal Kolo Muani déçoit de plus en plus et que Gonçalo Ramos revient à peine de sa blessure, le club de la capitale envisagerait de mettre la main sur un autre buteur. Et dans cette optique, Luis Campos a activé une piste... au Portugal !

Le PSG veut recruter Gyökeres

Le conseiller football du PSG garderait en effet un œil sur Viktor Gyökeres. L’attaquant de 26 ans flambe avec le Sporting CP depuis le début de saison (24 buts en 19 matchs). Le buteur suédois aurait ainsi tapé dans l’oeil de la direction parisienne, qui suivrait son évolution de près. Mais un autre club serait sur le coup.

Manchester United rêve de son transfert !

D’après les informations de Caught Offside, Manchester United considérerait Viktor Gyökeres comme une cible de rêve sur le mercato. Les Red Devils peuvent d’ailleurs se servir de Ruben Amorim, ancien coach du Sporting CP, comme d’un atout pour convaincre l’international suédois de signer chez eux. Le PSG est prévenu.