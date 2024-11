«Il a joué en moon boots», un attaquant du RC Lens se fait détruire

Alexis Brunet

Samedi soir, le RC Lens s’est incliné trois buts à un face à l’OM au Stade Bollaert. Une rencontre au cours de laquelle n’a pas brillé M’Bala Nzola. L’attaquant n’a pas réussi à marquer et cela a coûté cher à son équipe. En effet, selon Daniel Riolo, les Nordistes auraient très bien pu l’emporter si l’Angolais avait été un peu plus juste avec ses pieds.

Les temps sont durs pour le RC Lens. L’équipe de Will Still a concédé trois défaites lors de ses cinq derniers matches (trois défaites et deux victoires). La dernière contre performance a eu lieu contre l’OM samedi dernier. Les partenaires de Florian Sotoca se sont inclinés trois buts à un, au Stade Bollaert.

Riolo détruit Nzola

Si le RC Lens s’est incliné, c’est en grande partie à cause de M’Bala Nzola. C’est en tout cas l’avis de Daniel Riolo qui a détruit l’attaquant angolais dans l’After Foot. « À Lens, je m’attendais à ce qu’ils se fassent bousculer (les Marseillais), ils se sont fait marcher dessus. Si M’Bala Nzola a juste les pieds un peu à l’endroit, l’OM perd à la mi-temps. Il a les pieds complètement carrés, le pauvre. On peut l’accuser. Ce n’est pas des pieds qu’il a, il a joué en moon boots, c’était affreux. »

Seulement deux buts en Ligue 1 pour Nzola

C’est l’été dernier que M'Bala Nzola a rejoint le RC Lens en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Pour le moment, l’attaquant n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises avec le club nordiste, en sept apparitions en Ligue 1.