Mercato : Le PSG proche d'un gros coup ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a tenté de faire venir Joshua Kimmich. Finalement, le milieu de terrain est resté au Bayern Munich et le club de la capitale peut avoir bien des regrets. En effet, un transfert était largement possible, car les Bavarois étaient d’accord, ce qui ne serait plus le cas dernièrement. L’international allemand devrait même prolonger à Munich.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à sa tête, le PSG souhaite désormais baser son recrutement sur l’arrivée de jeunes joueurs. Cela s’est encore confirmé l’été dernier, car le club de la capitale a notamment mis la main sur Désiré Doué (19 ans) et Joao Neves (20 ans). L’effectif parisien est donc très jeune, mais certains joueurs viennent apporter une touche d’expérience. C’est le cas de Marquinhos en défense centrale, par exemple.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG est passé tout proche de recruter Kimmich

Si le PSG a son taulier en défense avec Marquinhos, il aurait pu trouver celui pour son milieu de terrain également. En effet, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale est passé tout proche d’attirer Joshua Kimmich l’été dernier. La possibilité existait clairement, car le Bayern Munich était ouvert à un transfert du joueur de 29 ans. La formation de Bundesliga se demandait alors s’il ne devait pas renouveler son effectif et Kimmich pensait lui aussi à un départ à cause de ses relations compliquées avec Thomas Tuchel, son entraîneur de l’époque.

Kimmich proche de prolonger à Munich

Le PSG a donc sûrement laissé passer sa chance. En effet, selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain serait tout proche de prolonger son contrat au Bayern Munich. Il faut dire que depuis, la donne a changé, car Vincent Kompany est arrivé à la tête du club allemand et Joshua Kimmich se sent mieux en Allemagne. Le champion de France va donc devoir revoir ses plans et Luis Campos va être contraint de se creuser la tête pour trouver un nouveau milieu de terrain d’expérience à proposer à Luis Enrique.