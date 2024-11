Cyclisme : Programme en 2025, ça se confirme pour Pogacar…

Alexandre Higounet

Au fil des semaines et des éléments glanés ici ou là, le voile se lève petit à petit sur le programme de Tadej Pogacar en 2025. Et il apparaît de plus en plus évident qu’entre les trois Grands Tours, le leader slovène a fait son choix. Explication.

Il y a quelques jours, Tadej Pogacar s’est exprimé à l’occasion d’un entretien au média slovène RTV sur les perspectives pour la saison prochaine, laissant entendre qu’il envisageait de viser un doublé Tour-Vuelta, sans cette fois passer par la case Giro. « J’ai plus de chances de disputer la Vuelta l’année prochaine », avait-il notamment déclaré.

« En principe, je serai au départ au Giro »

Ces dernières heures, une confirmation est arrivée sur le sujet. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, Juan Ayuso, l’un des leaders bis de l’équipe UAE, a indiqué qu’il était programmé qu’il dispute le Giro en tant que leader. Ayuso a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « En principe, je serai au départ du Giro en 2025. C’est le point de départ pour l’instant, même si les plans peuvent encore changer. J'attendrai que tous les parcours soient connus. On ne sait jamais ce qui va en sortir et peut-être que La Vuelta me convient mieux que le Giro. Mais une participation au Giro est la plus probable... mais tant que je n'aurai pas tout vu, je ne veux pas décider ».

Si Ayuso fait le Giro, Pogacar ne le fera pas

Si rien n’est totalement décidé, c’est probablement lié aux incertitudes sur les parcours du Giro et de la Vuelta, qui seront bientôt dévoilés et qui pourraient inciter Pogacar à changer son fusil d’épaule et trancher en dernière minute pour le Giro. Mais en l’état, le leadership programmé d’Ayuso au Tour d’Italie confirme que le leader slovène est bien orienté vers une participation à la Vuelta l’an prochain, sachant qu’il est très improbable que les deux coureurs se retrouvent ensemble au Giro, Ayuso ayant très clairement fait savoir qu’il ne voulait pas passer sa vie au service de Pogacar. De fait, s’il est encore imaginable de voir Ayuso faire l’équipier pour Pogacar au Tour, c’est bien en tant que leader que sa participation au Giro est programmée.