PSG : Il fait son grand retour après avoir vécu un drame

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Pour l’occasion, Luis Enrique pourra compter sur un renfort de poids. En effet, l’un des adjoints de l’Espagnol, Rafel Pol, est de retour sur le banc. Ce dernier était absent dernièrement, après avoir malheureusement perdu sa femme des suites d’une longue maladie.

Après Toulouse samedi, le PSG a rendez-vous avec le Bayern Munich ce mardi soir. Les Parisiens sont dans l’obligation de l’emporter, sous peine de voir une qualification pour la phase à élimination directe de Ligue des champions s’éloigner encore un peu plus.

Rafel Pol est de retour

Luis Enrique va donc devoir faire les bons choix et, pour y arriver, il pourra compter sur Rafel Pol. L’adjoint de l’Espagnol va faire son retour sur le banc à l’occasion du match contre le Bayern Munich. Ce dernier était absent depuis quelques semaines, car sa femme est décédée, des suites d’une longue maladie.

« Je t'aime infiniment »

Dernièrement, Luis Enrique avait dédié la victoire contre Angers à Rafel Pol et à sa femme Raquel, malheureusement décédée. Sur Instagram, l’adjoint de l’entraîneur du PSG avait d’ailleurs écrit un très beau message destinée à la femme qui a partagé sa vie pendant de nombreuses années. « Aussi injuste puisse me sembler la vie aujourd'hui, je lui suis infiniment reconnaissant de l'amour et du temps qui m'ont été donnés avec Raquel. Aujourd'hui, la douleur est évidente à l'idée d'avoir perdu un être merveilleux. Mais Raquel ne partira pas. Notre réalité se sculpte à partir de nos souvenirs ; le passé ne meurt jamais, ce n'est même pas du passé. Le présent n'est rien d'autre qu'une accumulation de traces et celles laissées par Raquel sont immenses, c'est une source d'inspiration et non de souffrance. C'est pour cela que comme nous l'a appris Raquel, nous ne la considérerons pas comme absente puisqu'elle vivra toujours en nous. Je t'aime infiniment. »