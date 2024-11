Le PSG met des joueurs dehors, l’incroyable révélation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi dernier, le PSG inaugurait son nouveau centre d’entraînement en présence des équipes professionnelles masculine et féminine, ainsi que plusieurs personnalités comme Novak Djokovic et des anciennes stars du club. Toutefois, comme révélé par le journaliste Daniel Riolo, les employés et les jeunes habituellement présents n’ont pas été invités à cette soirée et on leur a même demandé de quitter le Campus.

C’était jour de fête pour le PSG jeudi dernier. Le club de la capitale a vu les choses en grand à l’occasion de l’inauguration de son nouveau centre d’entraînement. Au programme, feu d’artifice et spectacle de drones, le tout en présence de nombreuses personnalités. Des hommes politiques, mais également des stars du sport comme Novak Djokovic et Teddy Riner, ainsi que des anciennes gloires du PSG, à l’image de Pedro Miguel Pauleta et Javier Pastore.

« On a envoyé la moitié des gamins à Disney »

Mais les employés et les jeunes joueurs du PSG habituellement présents au Campus n’ont pas eu la chance de participer à cette soirée. « La question qui s’est posée c’est où sont ceux qui habitent là normalement, à savoir les jeunes, tout le personnel. Renseignements pris, ils ont tous été foutus dehors. Ils faisaient tache sur le tableau pendant cette présentation. Donc on a envoyé la moitié des gamins à Disney. On les a foutus dans le bus sauf que c’était le jour où il y avait la neige. Quand ils se sont retrouvés là-bas, c’était impossible, il a fallu qu’ils rentrent plus tôt », a expliqué le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Le personnel, on leur a dit cassez-vous »

« C’était une erreur de les envoyer un jour avec des conditions climatiques comme ça, tu n’envoies pas les gamins dans un bus. Ils ont été obligés de revenir, quand ils sont revenus il était déjà 16h, la fête commençait, il ne fallait pas que ces jeunes, qui visiblement ne sont la fierté du club, donc ils les ont laissés dans le bus. Heureusement, ils ont pas coupé le chauffage. Ils les ont foutus même pas sur le parking, ils les ont fait attendre 1h30 dans le bus. Et le personnel, on leur a dit cassez-vous. Ça faisait entre 200 et 250 personnes. C’est aussi ça le PSG », a ajouté Daniel Riolo.