PSG : Terrible annonce pour le mercato, un joueur s'éloigne !

Alexis Brunet

Le PSG fait partie depuis plusieurs mois des clubs intéressés par Joshua Kimmich. L’arrivée de l’Allemand serait une bonne opportunité pour le club de la capitale, car il sera libre l’été prochain, et donc le champion de France pourrait mettre la main sur un milieu expérimenté gratuitement. Toutefois, si l’on en croit une source interne du Bayern Munich, le Bavarois ne devrait pas débarquer à Paris prochainement.

Ce mardi soir, le Bayern Munich reçoit le PSG dans un match capitale en Ligue des champions. En effet, les Parisiens sont quasiment dans l’obligation de l’emporter s’ils veulent encore rêver d’accéder à la phase à élimination directe de la C1. Cela sera toutefois très compliqué face à l’ogre bavarois, qui reste sur une série de six victoires de suite et qui pourra encore une fois s’appuyer sur un certain Joshua Kimmich au milieu de terrain.

Kimmich est depuis longtemps dans le viseur du PSG

Joshua Kimmich sera l’un des joueurs les plus scrutés ce mardi soir, par les supporters du Bayern Munich, mais également ceux du PSG. En effet, comme le rapporte L’Équipe, le milieu de terrain fait partie des joueurs auxquels pense le club de la capitale pour se renforcer. L’international allemand sera en fin de contrat l’été prochain et il pourrait apporter une touche d’expérience à l’entrejeu parisien, qui en manque parfois cruellement.

Kimmich a peu de chances de rejoindre le PSG

Le PSG va donc possiblement tenter sa chance l’été prochain pour s’offrir gratuitement Joshua Kimmich, mais, à en croire une source interne du Bayern Munich interrogée par L’Équipe, il y a peu de chances pour que l’international allemand rejoigne le champion de France. « Pour partir, il a besoin de sentir que le projet dans lequel il ira est supérieur à celui du Bayern et qu'il aura plus d'assurance de remporter des titres. Je ne pense pas que Barcelone ou le PSG soient plus forts dans ce domaine que nous pouvons l'être. » Luis Campos va donc sans doute devoir revoir ses plans.