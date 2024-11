Deschamps - Zidane : Fin du débat, Payet annonce «l’homme de la situation» !

Thomas Bourseau

Cela fait à présent quelque temps que la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France est réclamée par certains observateurs dont Daniel Riolo et Jérôme Rothen. Ayant évolué sous la houlette de Didier Deschamps en équipe de France, Dimitri Payet reste convaincu que le patron des Bleus est la personne idoine pour ramener la sélection tricolore sur le toit du monde.

Didier Deschamps est la patron de l’équipe de France depuis l’été 2012 et le départ de Laurent Blanc après l’élimination des Bleus en quart de finale face à l’Espagne. Depuis, le champion du monde 98 est parvenu à broder une deuxième étoile sur le maillot tricolore grâce au sacre en Russie en 2018. Une autre finale de Coupe du monde a été atteinte en 2022 ainsi qu’une finale de l’Euro en 2016. Sous contrat jusqu’au terme du prochain Mondial de 2026, Deschamps est critiqué ces derniers temps par les observateurs pour sa communication et le style de jeu adopté.

«Honnêtement, je pense qu’aujourd’hui on a encore l’homme de la situation»

Éditorialiste de RMC, Daniel Riolo avait d’ailleurs fait part d’un constat affolant à ses yeux : Didier Deschamps prendrait l’équipe de France en otage parce qu’il refuserait catégoriquement que Zinedine Zidane soit son successeur. Cependant, pour Dimitri Payet, il ne faut absolument pas changer de sélectionneur en l’état.

« Il y aura toujours une critique plus sévère envers l’équipe de France et envers la qualité du jeu. Honnêtement, je pense qu’aujourd’hui on a encore l’homme de la situation. Pour moi, c’est quelqu’un qui a bien évidemment donné beaucoup en équipe de France en tant que joueur , mais en tant que sélectionneur aussi. Qui a gagné avec l’équipe de France ».

«Je suis toujours confiant, quand on a que des bons joueurs, ça peut toujours marcher»

Pendant l’émission L’Équipe de Greg diffusée sur la chaîne L’Équipe lundi soir, l’actuel milieu offensif de Vasco de Gama qui a évolué sous la houlette de Didier Deschamps en équipe de France avoue être confiant quant aux chances des Bleus pour la prochaine Coupe du monde sous Deschamps.

« Aujourd’hui, on est partis sur une nouvelle génération avec de nouveaux joueurs qui arrivent. Il faut que la mayonnaise prenne, mais aujourd’hui ces matchs de Ligue des nations servent à préparer le futur et la Coupe du monde qui va arriver. Bien évidemment qu’il faut être exigeant, c’est l’équipe de France. Mais il faut aussi pas le temps de ne pas aller trop vite et de ne pas oublier l’objectif qui est bien évidemment la Coupe du monde. Je suis toujours confiant, quand on a que des bons joueurs, ça peut toujours marcher ».