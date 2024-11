PSG : Il revient à Paris et va se faire virer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté, le FC Nantes se déplacera au Parc des Princes samedi prochain afin d'y défier le PSG. L'occasion pour Antoine Kombouaré de faire son grand retour à Paris, mais il s'agira peut-être de son dernier match à la tête des Canaris qui restent sur quatre défaites de suite. Et sans surprise, une cinquième aurait pour conséquent un possible licenciement.

Le FC Nantes s'est enfoncé dans la crise en s'inclinant à domicile contre Le Havre (0-2), enchaînant un neuvième match sans victoire et surtout une quatrième défaite consécutive. Les Canaris se retrouvent donc 16èmes de Ligue 1 à égalité avec Angers 17ème et avec seulement trois points d'avance sur la lanterne rouge Montpellier.

Kombouaré sera bien sur le banc contre le PSG

Une situation forcément préoccupantes, mais pour le moment Antoine Kombouaré continue d'être maintenu à son poste. Autrement dit, samedi soir il sera bien sur le banc des Canaris à l'occasion du déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG comme le confirme L'EQUIPE. Une rencontre particulière pour le Kanak, ancien joueur et entraîneur du club de la capitale.

Une défaite pourrait être rédhibitoire

Et ironie du sort, c'est bien son ancien club qui pourrait avoir raison de son avenir sur le banc du FC Nantes. Et pour cause, une nouvelle défaite contre le PSG, la cinquième de suite en Ligue 1, ne laissera guère d'autre choix à la direction des Canaris que de se séparer d'Antoine Kombouaré.