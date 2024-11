Kombouaré : Le FC Nantes a tranché avant le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est la crise au FC Nantes ! 16èmes de Ligue 1, les Canaris viennent de perdre contre Le Havre et ça risque de ne pas s’arranger avec le déplacement au PSG qui s’annonce. L’une des questions était de savoir si Antoine Kombouaré serait toujours l’entraîneur du FC Nantes pour cette rencontre. Waldemar Kita a visiblement tranché.

Pour les supporters du FC Nantes, la défaite ce week-end face au Havre a donc été la goutte de trop. A la Beaujoire, on a assisté à un déchainement de haine, obligeant même l’arrêt de la rencontre pendant de longues minutes. Les Canaris sont en pleine crise et de paire, Antoine Kombouaré se retrouve plus que jamais sur un siège éjectable. Mais l’heure de quitter le banc du FC Nantes n’aurait toutefois pas encore sonné pour le Kanak.

Kombouaré confirmé

Alors que le FC Nantes va rencontrer le PSG lors de la prochaine journée de Ligue 1, ça se fera avec Antoine Kombouaré comme entraîneur. Le doutait planait à propos de l’avenir de l’entraîneur des Canaris, mais RMC fait savoir que pour le moment, le Kanak reste en poste. Kombouaré a donc été confirmé, mais reste à voir cela sera encore le cas à Nantes d’ici quelques semaines…

« Je suis prêt à relever le défi »

Après la défaite face au Havre, Antoine Kombouaré s’était prononcé sur sa situation. L’entraîneur du FC Nantes expliquait alors : « Ce n'est pas la meilleure période, la série est catastrophique mais je suis prêt à relever le défi. On n'est pas en fin de saison, ce n'est pas insurmontable. Je suis un battant, j'ai horreur de me plaindre, il faut se remette au boulot ».