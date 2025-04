PSG : Cette star rend dingue l'Angleterre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi et le PSG ont joué plusieurs équipes anglaises en l'espace d'un an et demi. Anthony Gordon a fait l'expérience de se mesurer au latéral droit marocain l'année dernière avant Curtis Jones et Ezri Konsa cette saison. Pendant la trêve internationale, Hakimi a fait un strike chez The Three Lions.

Pendant le dernier rassemblement des Three Lions en mars dernier, Anthony Gordon a discuté avec ses coéquipiers en sélection Curtis Jones (Liverpool) et Ezri Konsa (Aston Villa). L'occasion pour l'ailier de Newcastle de se remémorer sa double confrontation avec le PSG en phase de poules de Ligue des champions la saison dernière et de faire un aveu lourd de sens sur Achraf Hakimi.

Curtis Jones : «J'en ai fait l'expérience et ce sera toi le suivant»

Curtis Jones avait estimé que Kyle Walker pourrait être l'arrière latéral le plus difficile qu'Anthony Gordon ait eu à affronter. Mais pas du tout. « Ce n'est pas Hakimi. Honnêtement, le PSG à l'extérieur (ndlr du coup au Parc des princes) a été l'un des matchs les plus durs que j'ai eu à jouer ». Directement, Curtis Jones a rebondi, se remémorant la victoire poussive des Reds contre le PSG en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions quelques jours plus tôt (1-0). « J'en ai fait l'expérience et ce sera toi le suivant (rires, ndlr pointant Ezri Konsa) ».

«Trent et Walker ? Hakimi est un mix des deux»

« Je peux dire que j'ai fait un bon match à l'extérieur, mais il était top. Trent (ndlr Alexander-Arnold) va vite de l'avant. (Kyle) Walker est si rapide pour les replis. Ez (ndlr Konsa), tu es d'accord ? Hakimi est un mix des deux ». a conclu Anthony Gordon.