Pierre Ménès - PSG : Le «problème» qui va lui coûter cher ?

Le PSG a déjà assuré son titre de champion de France depuis près de trois semaines. Un problème souligné par Pierre Ménès qui a noté un certain relâchement des joueurs de Luis Enrique en Ligue 1 au contraire de leur prochain adversaire Arsenal pour le compte des demi-finales de Ligue des champions.

Le PSG a fait fort. Grâce à un nouveau déplacement sans repartir bredouille à Nantes mardi soir (1-1), le 39ème de suite, le club parisien a battu le record que détenait l'AC Milan de Fabio Capello dans les années 90. Cependant, depuis le titre assuré le 5 avril dernier face au SCO d'Angers (1-0), Luis Enrique fait tourner et met en place un faux rythme qui pourrait lui être préjudiciable selon Pierre Ménès.

«Ils jouent pleine balle tous les matches. C'est le problème de cette fin de saison»

L'ancien chroniqueur de Canal+ a profité de sa dernière vidéo en date publiée sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot afin de faire ce lien avec Arsenal, prochain adversaire du PSG en demi-finales de Ligue des champions. « Arsenal, dont la deuxième place en Premier League n'est pas acquise, ne fait tourner rien du tout. Ils jouent pleine balle tous les matches. C'est le problème de cette fin de saison ».

«Je vous avouerai que je pencherai plus pour l'inquiétude après ce match à Nantes»

« J'imagine que si le PSG venait à échouer contre Arsenal, il y a bons nombres d'observateurs qui diront : "le PSG ne fait plus que des matches sans enjeux ce qui a cassé leur rythme." Moi je le dis avant. C'est une crainte (...) Donc il y a un mélange de confiance et d'inquiétude, mais je vous avouerai que je pencherai plus pour l'inquiétude après ce match à Nantes ». a assuré Pierre Ménès sur la plateforme. Le décor est planté.