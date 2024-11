Zidane : Il lâche une folle proposition en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marco Materazzi restera l'homme qui a envoyé Zinédine Zidane à la retraite. L'international italien avait fait sortir de ses gongs le tricolore durant la finale du Mondial 2006 entre la France et la Squadra Azzurra. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et l'ancien défenseur de l'Inter n'est pas contre des retrouvailles avec l'ancien coach du Real Madrid.

En France, Marco Materazzi sera, éternellement, celui qui a sonné le glas de la carrière de Zinédine Zidane. En provoquant son adversaire du soir durant la finale du Mondial 2006, l’international italien était parvenu à perturber le calme du Français. En guise de réponse, ce dernier lui avait adressé un coup de boule dans la poitrine. Carton rouge. L’équipe de France ne s’en relèvera pas. Depuis, les deux hommes s’évitent, de peur que les tensions se ravivent.

Materazzi interpelle Zidane

Mais de son côté, Materazzi estime que le temps du dialogue est venu pour véritablement tourner la page. « Je ne cherche plus à m’excuser mais je serais heureux d’avoir une conversation avec lui maintenant que tant d’années se sont écoulées. Il n’y aurait aucun problème » a confié l’ancien défenseur de l’Inter au cours d’un entretien accordé à Lucky Block.

La réponse est déjà connue ?

Malgré la rivalité, Materazzi reconnaît le génie de Zidane. « Je n’ai pas parlé à Zinedine Zidane depuis ce jour, je ne lui avais jamais parlé avant et je ne lui ai pas parlé après. Nous n’avons pas de relation. C’est une légende du football et j’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, qui a gagné trois Ligues des champions d’affilée » a-t-il lâché. Mais à en croire Christophe Dugarry, pas sûr que Zizou accepte de rencontrer l’Italien. « Il peut attendre jusqu’à la fin de ses jours. Zizou n’en a rien à foutre de Materazzi alors que Materazzi est toujours en train de parler de lui. Le nombre de personnes qui se font leur pub en parlant sur Zizou… Zizou, lui, ne s’exprime jamais. Materazzi, tais-toi!» avait-il confié.