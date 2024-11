Algérie, France… Un crack vend la mèche !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un nouveau doublé face à Brest ce vendredi soir (3-2), Maghnes Akliouche (AS Monaco) a confirmé sa montrée en puissance en Ligue 1. Pour l'instant, elle est encore insuffisante pour intégrer l'équipe de France. Didier Deschamps ne l'a toujours pas contacté, alors que l'Algérie, son pays d'origine, lui fait les yeux doux.

Entre les deux équipes surprises de la Ligue des champions, le duel a tourné en faveur de l’AS Monaco. A quelques jours d’une rencontre cruciale face au Benfica, le club monégasque est venu à bout de Brest grâce notamment à un doublé de Maghnes Akliouche. Le joueur de 22 ans confirme sa très grande forme, déjà aperçue lors de ses dernières sorties en équipe de France espoirs. Pour certains, Akliouche est désormais attendu à l’étape supérieure, chez les A.

Akliouche attend l'appel de Deschamps

Mais après la rencontre, l’attaquant a assuré qu’il n’avait reçu aucun appel de Didier Deschamps. « Non, je n’ai pas échangé avec Didier Deschamps. Je ne sais pas si je suis loin du niveau international mais je vais répéter tout simplement mes performances pour poursuivre cette belle dynamique. Moi je vais où on me dit, je fais mes matchs et je continue à bosser tous les jours » a déclaré Akliouche en zone mixte.

« Il a le niveau international »

Lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps avait justifié la non-convocation d’Akliouche, alors que le sélectionneur souhaite tester un maximum de joueurs avant d’aborder les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. « Millot et Akliouche sont-ils loin? Oui et non c'est lié à la concurrence. Ils sont en Espoirs où l'équipe est relativement jeune. Mais il faut maintenir ce qu'ils font dans la durée » a confié Deschamps.

Mais pour Adi Hütter, Deschamps doit, à tout prix, mettre fin à cette anomalie. « S'il a le niveau international ? Oui, depuis longtemps. Pour moi, c'est un joueur international. C'est un exemple. Il était dans nos équipes de jeunes, puis dans notre groupe élite, et maintenant en équipe première. Vous pouvez imaginer quel est son prochain palier » a confié le coach de l’AS Monaco. Reste à savoir si ce sera avec les Bleus ou alors avec la sélection algérienne, qui surveille attentivement sa situation.