Équipe de France : Deschamps annonce des retrouvailles étincelantes !

Avec une belle victoire face à l’Italie dimanche dernier (1-3), l’équipe de France s’est qualifiée pour les Play Offs de l’édition 2024-2025 de la Ligue des Nations. Ce vendredi, le tirage au sort de la phase finale a rendu son verdict : les Bleus affronteront la Croatie en quarts de finale. Didier Deschamps semblait d’ailleurs excité par ses retrouvailles avec une formation bien connue des siens.

L’équipe de France est enfin fixée. Malgré plusieurs polémiques entourant la bande à Didier Deschamps avec entre autres, la retraite internationale d’Antoine Griezmann, ou encore les absences à répétition du Kylian Mbappé, les Bleus ont réussi à terminer premiers du Groupe 2 de la Ligue des Nations. Vainqueur de l’édition 2020-2021, la France va affronter la Croatie en quarts de finale.

La France va retrouver la Croatie

En effet, ce vendredi, le tirage au sort a opposé les Bleus aux Croates, tandis qu’en cas de qualification en demi-finale, la France rencontrera l’Espagne ou les Pays-Bas. Quoi qu’il en soit, la formation de Didier Deschamps va retrouver l’équipe à damier, qui pour rappel, avait perdu la finale de la Coupe du monde face aux Bleus en 2018 (4-2). Depuis, Français et Croates se sont affrontés à quatre reprises, avec un bilan de deux victoires pour les Bleus, une pour la Croatie, et un match nul.

🎙️ "On se connaît bien, on s'est rencontré souvent depuis 2018 !"



Didier Deschamps nous parle de la Croatie, notre futur adversaire en quart de finale de la Ligue des Nations (mars 2025) 🇭🇷 pic.twitter.com/200jTJ49DF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2024

« On se connaît bien, on s’est souvent rencontré depuis 2018 »

Des retrouvailles pétillantes attendent donc les deux équipes. Ce vendredi après-midi, peu de temps après le tirage au sort, Didier Deschamps a tenu à réagir à cet affrontement à venir face à la Croatie, et n’a pas caché un certain enthousiasme : « On se connaît bien, on s’est souvent rencontré depuis 2018. L’an dernier, ils étaient dans le même groupe de la Ligue des Nations. On sait à quoi s’attendre avec une équipe de Croatie qui a une belle génération qui se maintient depuis 2018 au très haut niveau », a confié le sélectionneur tricolore.