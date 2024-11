Mercato - PSG : Le coup du Qatar avec Luis Enrique est totalement validé

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique semble avoir l’entière confiance de ses dirigeants, qui lui auraient d’ailleurs proposé une prolongation de contrat jusqu’en 2027. Une décision que semble partager Jérôme Rothen, pour qui l’Espagnol est bien l’entraineur qu’il faut au Paris Saint-Germain en ce moment.

Régulièrement critiqué depuis l’été 2023, Luis Enrique est pourtant devenu l’une des trois grandes figures du PSG, aux côtés de Luis Campos et du président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier semble en tout cas très satisfait de son travail et l’a clairement fait comprendre ces derniers jours.

« On a confiance en Luis Enrique, en son style »

C’est notamment le cas au micro de RMC Sport tout récemment, où il a consolidé la position de Luis Enrique au sein du PSG. « Je l’ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. On a une jeune équipe, on n’est pas pressé, on a confiance en Luis Enrique, en son style » a expliqué le président Nasser Al-Khelaïfi, qui selon plusieurs sources aurait d’ailleurs proposé une prolongation de contrat de deux années supplémentaires à l’ancien du FC Barcelone.

« Je suis content de voir un entraineur comme Luis Enrique au PSG »

Et certains le pensent comme lui, puisque Jérôme Rothen a assuré que Luis Enrique est bien l’homme qu’il faut à ce PSG. « Je me retrouve en tant que Parisien derrière ce projet-là. J’aime voir un entraineur qui est totalement investi, qu’on aime ou que l’on n’aime pas son arrogance » a-t-il expliqué, dans son émission Rothen s’enflamme. « C'est un mec qui ne laisse pas indifférent, mais je suis content de voir un entraineur comme ça au PSG. Il s’investit et ce n’était pas le cas de tous les autres entraineurs avant lui et je pense que ça rejailli sur les joueurs, qui sont fier de porter les couleurs du club ».