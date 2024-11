Le PSG meilleur sans Mbappé ? L'annonce de Luis Enrique qui le confirme

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer un match très important ce mardi, avec le Bayern Munich en Ligue des Champions. Pourtant, l’épineux sujet Kylian Mbappé semble s’être invité lors de la conférence de presse de Luis Enrique, qui a glissé une réponse assez étonnante.

Cette saison est la première de l’après Kylian Mbappé pour le PSG. Pour le moment ce n’est pas rose, puisque si les choses vont très bien en Ligue 1, la Ligue des Champions c’est totalement autre chose. Les hommes de Luis Enrique n’ont en effet enregistré qu’une toute petite victoire depuis le début de la campagne européenne lors de la première journée face à Girona (1-0), enchainant ensuite les mauvais résultats.

Le PSG est dos au mur

Et le plus dur arrive, puisque le PSG va se déplacer ce mardi sur la pelouse du Bayern Munich ! Une défaite pourrait prématurément briser les rêves de Ligue des Champions, où alors mettre les Parisiens en très mauvaise posture. Dans cette ambiance compliquée, le fantôme d’un certain Kylian Mbappé parti il y a seulement quelques mois a pourtant flotté sur la conférence de presse de ce lundi, avec une sortie assez remarquée de la part de Luis Enrique.

« La force de notre équipe est de ne pas dépendre d'un seul joueur »

Interrogé sur l’efficacité de son équipe cette saison, le coach du PSG a en effet expliqué que son équipe ne comptait plus sur un seul joueur pour trouver la victoire. « Pour juger des stats autour d'un joueur, il faut aussi prendre en considération les années précédentes » a expliqué Luis Enrique, à la veille de ce choc contre le Bayern Munich. « On a beaucoup de jeunes et la progression est nécessaire. La force de notre équipe est de ne pas dépendre d'un seul joueur. J'attends une amélioration individuelle de chacun de mes joueurs ».