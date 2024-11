Paul Pogba à l’OM, il signe immédiatement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’heure actuelle, Paul Pogba est un joueur libre. Suite à la rupture de son contrat avec la Juventus, le Français se cherche donc un nouveau club, lui qui sera autorisé à rejouer à compter du mois de mars prochain. Où Pogba posera-t-il ses valises ? On parle beaucoup d’une arrivée du côté de l’OM. Un renfort tout de suite validé par Rod Fanni, ancien du club phocéen.

Avec Adrien Rabiot, l’OM a frappé fort lors du dernier mercato. Mais voilà que le club phocéen pourrait ne pas s’arrêter et accueillir une nouvelle star dans les semaines à venir. En effet, les rumeurs se multiplient à propos d’une arrivée d’un certain Paul Pogba. Désormais libre, l’ancien joueur de la Juventus cherche un club pour relancer sa carrière à partir du mois de mars. Et si cela se faisait du côté de l’OM ?

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Moi je prends »

Rod Fanni n’hésiterait lui pas une seconde à recruter Paul Pogba à l’OM. En effet, sur le plateau de Football Club de Marseille, l’ancien défenseur olympien a fait savoir : « Pogba à l’OM ? Moi je prends. On a vu qu’il y avait des irrégularités même au milieu. Pour moi, Pogba, c’est hybride. Il peut aussi bien joueur milieu défensif que presque offensif où le rôle de Rabiot. On l’a vu à Manchester jouer numéro 10. Moi je prends pas dans le sens pour jouer milieu défensif, mais plus pour des fois faire du box to box, apporter une carte supplémentaire. Mais bon, pour le moment, il n’est pas prêt. C’est cette carte là qui me dérange ».

« Marseille est un très très très bon choix »

Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à prendre position en faveur d’une arrivée de Paul Pogba à l’OM. Dernièrement, Adil Rami n’avait pas hésité à envoyer directement un message à son ancien coéquipier en équipe de France, lui lâchant : « Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’Olympique de Marseille. J’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très très très content. Cette équipe a besoin d’un peu plus de caractère. Si ça se fait frérot, je débarque à Marseille, je te préviens, bien évidemment je vais venir avec trois, quatre ou cinq maillots que tu vas signer, dont un pour ma communauté Twitch et mes abonnés, mais je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, tu le sais, je suis ton soldat. Et Marseille est un très très très bon choix, je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite ».