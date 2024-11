NBA : Wembanyama lâche un gros avertissement, Gobert lui répond

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Rudy Gobert a de nouveau été récompensé en NBA. En effet, après avoir remporté 3 titres de meilleur défenseur de l’année, le joueur des Timberwolves a ajouté un 4ème sacre à son palmarès. Un titre que Victor Wembanyama lui envie et il l’avait clairement fait savoir à Gobert, qui a répondu.

Avec Dikembe Mutombo et Ben Wallace, Rudy Gobert détient aujourd’hui un record en NBA. En effet, ces 3 là ont été sacrés à 4 reprises meilleur défenseur de l’année. Impressionnant dans la raquette, le Français, aujourd’hui chez les Timberwolves, l’avait emporté en 2018, 2019, 2021 et 2024. Gobert réussira-t-il à en ajouter un 5ème à la collection ? Victor Wembanyama est là pour l’en empêcher. Alors que le crack français fait forte impression avec les Spurs, il n’avait pas manqué de prévenir clairement son compatriote quand il a remporté son 4ème titre, lâchant : « Que Rudy le gagne cette année, après ce ne sera plus son tour ».

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« J'ai beaucoup d'affection pour Victor »

Le message avait donc été envoyé à Rudy Gobert et il a bien été reçu. Dans des propos accordés à La Tribune, le joueur des Timberwolves est revenu sur ce qu’avait dit Victor Wembanyama, lâchant : « C’est qui le favori désormais ? Regardez ce qui se dit à Las Vegas, je crois que c'est lui actuellement. [Il sourit.] Le jeune Rudy aurait pu dire quelque chose comme ça au Rudy d'aujourd'hui. J'ai adoré sa formule : il ne disait pas qu'il méritait de gagner, mais il a montré ses ambitions et c'est super. J'ai beaucoup d'affection pour Victor, je lui souhaite de gagner beaucoup de trophées ».

Gobert et son association avec Wembanyama aux JO

D’ailleurs, à propos de sa relation avec Victor Wembanyama, Rudy Gobert est revenu sur son association avec le joueur des Spurs en équipe de France aux JO. Alors que ça n’avait pas fonctionné entre les deux, Gobert a confié : « Toutes les belles choses prennent du temps et je pense qu'on en a manqué. On a montré de très belles choses sur les premiers matchs de préparation, des deux côtés du terrain. Derrière, ça a été un peu moins bien et les possibilités d'évoluer ensemble ont fini par se réduire. Mais même pendant les Jeux, quelques séquences ont montré à quoi ça pouvait ressembler. Donc c'est encore trop tôt pour juger notre association. Je pense toujours qu'on peut être très complémentaires, qu'on est uniques, l'un comme l'autre, et qu'on peut se rendre meilleurs. Mais une alchimie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. En équipe de France, l'histoire n'est pas finie entre nous ».