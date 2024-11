NBA : C’est confirmé, il veut plomber le successeur de Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sélectionné à la première position de la Draft 2024 en juin dernier, Zaccharie Risacher espère succéder à Victor Wembanyama en glanant le titre de Rookie de l’année en fin de saison. Mais Jared McCain, meneur rookie des 76ers de Philadelphie ne l’entend pas de cette oreille, et entend bien récolter la précieuse récompense d’ici quelques mois.

Nouveau phénomène du basket français en NBA, Zaccharie Risacher a réalisé des débuts intéressants au sein de la Grande Ligue. Sélectionné en première position de la Draft par les Hawks d’Atlanta, l’ailier considéré comme le successeur de Victor Wembanyama s’est récemment confié auprès de Basket USA sur ses premiers pas aux États-Unis, parfois compliqués.

NBA : Un espoir français jette l’éponge et retourne en France https://t.co/CJRXLtjFlW pic.twitter.com/c9MtxhaS8T — le10sport (@le10sport) August 14, 2024

« C’est frustrant de ne pas être aussi constant et adroit que j’ai l’habitude d’être »

« Je suis assez content de la façon dont j’ai pris mes marques, de la façon dont j’ai réussi à faire ma place dans cette équipe. Au niveau du jeu, c’est plus mitigé. Je ne me trouve pas assez constant, surtout sur le tir. C’est une de mes forces et c’est frustrant de ne pas être aussi constant et adroit que j’ai l’habitude d’être. Après je ne suis pas qu’un shooteur, et je suis plutôt satisfait de la façon dont j’arrive à m’exprimer dans d’autres aspects du jeu, malgré des pourcentages plus bas que je ne les voudrais. Cela dit, ma mentalité ne change pas. Je vais continuer à travailler et je sais que c’est comme ça que ça va finir par tourner », expliquait ainsi Zaccharie Risacher, 19 ans seulement.

Jared McCain s’autoproclame Rookie de l’année

Mais pour le titre de Rookie de l’année, le Français va devoir faire face à de sérieux candidats comme Jared McCain. Ayant atterri aux 76ers, le meneur de 20 ans affiche de belles statistiques (16,5 pts par match notamment). Après la victoire des siens face aux Nets de Brooklyn la nuit dernière (113-98), McCain a notamment crié : « Je suis le rookie de l’année ». Une séquence amusante, que le principal intéressé n’a pas vraiment assumé en conférence de presse : « J’imagine que j’ai dit ça. Oui je l’ai dit, c’était assez clair ». Quoi qu’il en soit, Zaccharie Risacher a un sérieux concurrent cette saison.