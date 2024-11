Mercato : Pogba au Paris FC ? Il est prêt à l’accueillir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En passe d’être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC va entrer dans une nouvelle ère. Forcément, des transferts XXL sont d’ores et déjà espérés pour le club parisien. Quels sont les gros noms qui pourraient alors rejoindre le PFC ? Ilan Kebbal a évoqué une potentielle arrivée d’un certain Paul Pogba.

Libéré de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba est désormais libre et à la recherche d’un nouveau club, lui qui pourra reprendre la compétition en mars prochain. Alors qu’on parle beaucoup d’une arrivée de La Pioche du côté de l’OM, le Paris FC pourrait être une option. Ilan Kebbal, joueur du PFC, s’est prononcé sur le sujet.

Mercato XXL au PFC ?

A l’occasion de l’émission Hors Jeu, Ilan Kebbal s’est prononcé sur le futur recrutement du Paris FC qui pourrait renforcer la concurrence. L’Algérien a ainsi confié : « Bien sûr. Après, comment je vois les choses, je me dis que si demain on est amené en Ligue 1, on n’est pas bête, il faudra renforcer l’équipe. C’est un besoin quand le niveau change. En tout cas, moi, je serai là pour le joueur qui vient, tu ne vas pas gagner ta place facilement. Et si tu la gagnes, je vais être derrière pour te pousser à la garder. Moi, je veux ta place ».

« S’ils font venir Paul Pogba… »

Ilan Kebbal a ajouté, évoquant une arrivée de Paul Pogba : « Après, s’ils font venir Paul Pogba, je m’assois sur le banc et je le regarde. Mais dans tous les cas, si on veut élever le niveau, il y aura des joueurs plus performants, qui ont joué dans de plus grandes équipes. Mais c’est bien, on se servira de ça pour progresser ».