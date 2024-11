Mercato : Le Paris FC le fait signer, ils hallucinent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Paris FC, Ilan Kebbal avait rejoint le club parisien en 2022, d’abord sous la forme d’un prêt en provenance du Stade de Reims. Ne jouant pas au sein du club champenois en Ligue 1, l’Algérien avait accepté de redescendre d’un niveau et de filer en Ligue 2. A la grande surprise des joueurs du PFC qui ont accueilli Kebbal.

Lors de la saison 2021-2022, Ilan Kebbal avait disputé 31 matchs de Ligue 1 avec le Stade de Reims. L’Algérien s’était montré à son aise dans l'élite, mais voilà que la saison suivante, il a préféré s’en aller alors qu’il était destiné à ne pas jouer avec le club champenois, n'entrant pas dans les plans de son entraîneur de l'époque. Voulant absolument jouer au football, Kebbal n’a pas hésité à aller en Ligue 2, se retrouvant ainsi prêté au Paris FC.

« Je préfère aller en Ligue 2 que de rester à Reims et ne pas jouer »

« Je voulais jouer au foot, je n’ai pas de honte à me dire que je suis en Ligue 1 et de redescendre en Ligue 2. Je n’ai pas de problème. Au début, mon agent me parle de Ligue 2, je préfère aller en Ligue 2 que de rester à Reims et ne pas jouer », a notamment reconnu Ilan Kebbal pour Hors Jeu.

« Les joueurs quand j’arrivent au Paris FC, ils me disent pourquoi je suis venu là »

Compte tenu de la saison qu’il venait de faire avec le Stade de Reims, Ilan Kebbal aurait pu prétendre à mieux que le Paris FC en Ligue 2. C’est ainsi que le vestiaire du PFC a été surpris en le voyant arriver. « J’arrive en Ligue 2, les joueurs quand j’arrivent au Paris FC, ils me disent pourquoi je suis venu là. J’en connaissais beaucoup. J’avais beaucoup joué en Ligue 1 pour partir en prêt en Ligue 2. J’étais aussi allé en sélection et ça m’avait quand même ouvert des portes », a expliqué Kebbal.