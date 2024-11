NBA : Coup dur pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Après des premiers matchs plutôt mitigés, Victor Wembanyama semblait enfin être entré dans sa saison. Mais le Français connaît finalement son premier coup d’arrêt. Le joueur de 20 ans a été laissé au repos contre les Dallas Mavericks. Et il devrait également manquer la rencontre face au Oklahoma City Thunder dans la nuit de ce mardi à ce mercredi à cause d’une blessure.

Victor Wembanyama semblait enfin être entré dans sa saison. Après son match à 50 points contre les Washington Wizards, le Français a brillé contre les Los Angeles Lakers (28 points, 14 rebonds, 5 passes décisives) malgré la défaite des San Antonio Spurs (115-120). Le joueur de 20 ans a toutefois été laissé au repos contre les Dallas Mavericks (défaite 110-93) dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Victor Wembanyama devrait d’ailleurs manquer le match contre le Oklahoma City Thunder ce mercredi.

Wembanyama trop juste pour OKC ?

« Victor Wembanyama est forfait contre les Mavericks à cause d’une contusion au genou droit, comme les Spurs viennent de l’annoncer » a ainsi révélé le journaliste d’ESPN Tim MacMahon. Alors que les San Antonio Spurs rejouent bientôt, Victor Wembanyama ne devrait pas encore être pleinement rétabli de sa blessure. Sauf retournement de situation, le Français devrait donc être laissé au repos.

Les objectifs de Wembanyama déjà compromis ?

Victor Wembanyama devrait donc manquer aux San Antonio Spurs contre le Oklahoma City Thunder. Et si la franchise texane enchaîne les défaites, les objectifs que Français s’était fixé en début de saison vont peu à peu s’éloigner. « On vise les play-ins, ou les playoffs. C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » annonçait Victor Wembanyama il y a quelques semaines. À suivre...