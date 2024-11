NBA : Il annonce la date de la retraite de LeBron James ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fêtera ses 40 ans en décembre prochain, LeBron James sait qu’il ne lui reste plus très longtemps à jouer en NBA. Selon le très bien informé journaliste d’ESPN Shams Charania, la saison prochaine pourrait être sa dernière dans la Grande Ligue, même si la possible arrivée de son fils cadet, Bryce James, pourrait le retenir encore un peu.

Le temps passe et LeBron James ne finit jamais de nous impressionner. L’âge ne semble pas avoir d'emprise sur le King, qui à bientôt 40 ans tourne encore à une moyenne de 24,3 points, 9,4 passes et 8,1 rebonds de moyenne depuis le début de la saison, le tout en jouant 35 minutes par match. LeBron James vient d’ailleurs de s’offrir un nouveau record après la victoire des Los Angeles Lakers face aux Memphis Grizzlies (128-123) dans la nuit de mercredi à jeudi.

LeBron James bat encore un record de longévité

Avec ses 35 points, 12 rebonds et 14 passes, il est devenu le joueur le plus âgé à enchaîner trois triple-doubles consécutifs en NBA, après ceux contre les Philadelphia Sixers (116-106) et les Toronto Raptors (123-103). Une longévité impressionnante, mais il faut tout de même s’attendre à bientôt voir LeBron James quitter les parquets de la Grande Ligue. Et cela pourrait arriver très bientôt, selon le journaliste d’ESPN Shams Charania.

« La saison prochaine pourrait être sa dernière en NBA »

Dans l’émission First Take, Shams Charania a donné son ressenti sur le moment où LeBron James décidera de dire stop. Si son fils cadet, Bryce James, pourrait arriver en NBA en 2026, il estime que la saison prochaine pourrait être la bonne, année durant laquelle le All-Star Game se tiendra à Los Angeles : « J'ai l'impression que la saison prochaine pourrait être sa dernière en NBA. Pourrait-il jouer une autre saison après cela, 2026-2027 ? Bryce James, son fils cadet, le gardera peut-être un an ou deux de plus. Mais je pense que la saison prochaine, le All-Star Game à Los Angeles, pourrait être un bon moment pour lui. »