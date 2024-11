NBA : Wembanyama entre dans un «club privé» et jubile

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a réalisé quelque chose d'exceptionnel dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Le joueur de 20 ans a inscrit un total de 50 points contre les Washington Wizards, permettant ainsi aux San Antonio Spurs de s'imposer (139-130).

Victor Wembanyama a réalisé quelque chose d’exceptionnel dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Le joueur de 20 ans a inscrit un total de 50 points contre les Washington Wizards, permettant ainsi aux San Antonio Spurs de s’imposer (139-130). Le Français est ainsi devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à passer la barre des 50 points en un match, après Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker. Victor Wembanyama est également entré dans un club plutôt privé en NBA, et il n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer sa belle prestation.

«Cela me rend fier»

« C’est une étape importante, c’est comme entrer dans un club privé. Je ne sais pas combien de joueurs en font partie (168 désormais, ndlr) mais cela me rend fier. La première chose à laquelle je pense, c’est que je veux que mes prochaines performances surpassent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit juste un match de plus » a d’abord expliqué le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Basket USA.

«Toujours mieux de ne pas nous faire peur en fin de match»

« On essaie de corriger nos erreurs, et notamment en ce qui me concerne, me mettre en route plus tôt et plus vite dans le match, parce qu’on ne sait jamais. C’est toujours mieux de ne pas nous faire peur en fin de match » a ensuite ajouté Victor Wembaynama. Après une première saison brillante, le Français continue d’impressionner son monde pour sa deuxième année en NBA. Le joueur de 20 ans est doté d’un potentiel hors-norme, et il ne cesse de progresser de semaine en semaine. Un avenir brillant l’attend dans la ligue américaine, surtout s’il continue sur cette voie-là avec les San Antonio Spurs.