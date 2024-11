NBA : Wembanyama métamorphosé par une star ?

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est désormais très attendu en NBA. Après seulement une saison, le Français est déjà l’un des meilleurs à son poste. Chez les San Antonio Spurs, il est désormais accompagné par une véritable star de la ligue : Chris Paul. Le meneur de jeu de 39 ans semble d’ailleurs avoir totalement métamorphosé Victor Wembanyama.

Élu rookie de l’année la saison passée, Victor Wembanyama est déjà l’un des meilleurs joueurs à son poste en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs se sait désormais très attendu dans la ligue américaine. Il semble d’ailleurs avoir ajouté une nouvelle corde à son arc. Victor Wembanyama a l’air beaucoup plus à l’aise sur la ligne des 3 points. Et cette évolution, il la doit en partie à Chris Paul.

Chris Paul a libéré Wembanyama ?

Recruté par les San Antonio Spurs cet été, le meneur de jeu de 39 ans semble avoir métamorphosé Victor Wembanyama. Comme le rapporte L’Equipe, Chris Paul apporte son expérience dans la franchise texane et prodiguerait ainsi de nombreux conseils au crack français. Son excellente vision de jeu mettrait aussi le joueur de 20 ans dans de meilleures conditions que la saison passée. Victor Wembanyama peut désormais bénéficier de shoots plus ouverts grâce à Chris Paul. Et ce duo pourrait permettre au numéro 1 des Spurs d’atteindre ses objectifs cette saison.

«On vise les play-ins, ou les playoffs»

« On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. [...] Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » confiait notamment Victor Wembanyama avant le début de la saison. L’arrivée de Chris Paul semble en tout cas le libérer d’un certain poids chez les San Antonio Spurs.