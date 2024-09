NBA : MVP, Playoffs… Les gros objectifs de Victor Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir obtenu la médaille d’argent avec l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama se prépare désormais à vivre sa deuxième saison en NBA. Le Français sait qu’il sera encore plus attendu cette année et espère découvrir au minimum les play-ins, voire les playoffs, sans oublier les récompenses individuelles.

La majorité des franchises NBA faisaient leur rentrée ce lundi, à l’occasion du traditionnel Media Day. C’était notamment le cas des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui s’apprête à vivre sa deuxième saison dans la Grande Ligue. Après avoir vécu « l’expérience sportive la plus intense de ma carrière jusque-là », cet été lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Wemby veut que son équipe change de statut, elle qui n’a obtenu que 22 victoires la saison dernière.

« Les play-ins, ou les playoffs » en ligne de mire

« J’ai souvent entendu de la bouche des joueurs que la première année est la plus difficile, mais c’est clair qu’on va devoir mener un très gros travail mental pour acquérir un nouveau statut dans cette Ligue, pour gagner davantage et prétendre aux playoffs. C’est une culture qu’il faut développer. On sera plus axé cette année sur les victoires », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par le journal Le Parisien. L’objectif des Spurs sera donc « les play-ins, ou les playoffs ».

« Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star »

Victor Wembanyama sait aussi qu’il aura moins de libertés cette saison et que Gregg Popovich ne lui fera pas de cadeaux : « C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. » En ce qui concerne les récompenses individuelles, comme le titre de MVP ou bien le All-Star Game, Victor Wembanyama ne se fixe aucune limite, même si cela passera par de bonnes performances collectives. « Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels. »