NBA : Il annonce du lourd pour ce crack français

Le 26 juin dernier, Zaccharie Risacher était sélectionné en première position de la draft par les Hawks d’Atlanta. La deuxième année consécutive qu’un talent français a été choisi en premier après Victor Wembanyama. Attendu au tournant pour ses grands débuts en NBA, l’ancien joueur de l’ASVEL a déjà impressionné la star de la franchise géorgienne Trae Young.

Il est assurément l’une des plus belles promesses du basket français. Né en 2005, Zaccharie Risacher a succédé à Victor Wembanyama en devenant en juin dernier le premier choix de la draft NBA 2024. C’est donc du côté des Hawks d’Atlanta que l’ailier âgé de 19 ans va découvrir la Grande Ligue, lui qui pourrait créer un très beau duo avec le meneur de jeu vedette Trae Young.

« Mes premières impressions sont qu’il va être excellent et qu’il a beaucoup de potentiel »

A 26 ans, Trae Young est l’une des vedettes de la NBA. Et clairement, le génial meneur des Hawks est déjà impressionné par son tout jeune coéquipier. « Zach va devenir un joueur incroyable. Il est très jeune, il n’a que 19 ans. Il va jouer la majeure partie de la saison comme un joueur de 19 ans. Il est très talentueux, il est plus grand que prévu. Il peut shooter et il a beaucoup de talent. Mes premières impressions sont qu’il va être excellent et qu’il a beaucoup de potentiel. J’ai hâte de jouer avec lui cette saison », a confié ce dernier dans des propos relayés par Basket USA.

« Il a même essayé de défendre sur moi sur quelques séquences lors d’une opposition »

« Il montre qu’il sait un peu tout faire… Pour l’instant, dans nos séances, il shoote vraiment bien. Il montre ses qualités athlétiques, par ses courses et ses dunks. Il montre ses qualités défensives, et il a même essayé de défendre sur moi sur quelques séquences lors d’une opposition. Il a beaucoup de potentiel », poursuit Trae Young, définitivement conquis par Zaccharie Risacher, qui pourrait réaliser de belles choses à Atlanta.