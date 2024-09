NBA : Coup de poker pour Wembanyama, une star valide

Pierrick Levallet

Après une première saison étincelante en NBA, où il a été élu rookie de l’année, Victor Wembanyama se sait très attendu avec les San Antonio Spurs. La franchise a d’ailleurs missionné un coach de boxe pour préparer physiquement les joueurs. Et Damian Lillard n’a pas manqué de valider cette initiative.

Un coach de boxe a notamment été missionné, ce qui n'a pas manqué d'alerter légèrement Gregg Popovich. Mais Damian Lillard valide cette initiative.

« C’est bon pour tes jambes, et tout simplement pour renforcer ton corps. Tu dois garder les mains hautes pour maintenir ta garde, te déplacer... Je pense que c’est positif pour toutes ces raisons. C’est bon pour ta condition physique. Je le fais vraiment pour me libérer en quelque sorte » a d’abord expliqué la star des Milwaukee Bucks dans les colonnes du Milwaukee Journal-Sentinel.

« Et aussi dans une optique de self-défense. Dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui, tu dois être en mesure de te défendre et de te protéger proprement. Je pense que pour toutes ces raisons - le conditionnement physique, le défi mental que ça représente, le renforcement du corps et la défense personnelle, c’est une bonne chose » a ensuite ajouté le meneur de jeu de 34 ans dans des propos rapportés par Parlons Basket. Reste maintenant à voir si ce pari des San Antonio Spurs se révélera payant pour Victor Wembanyama et les autres joueurs de la franchise cette saison.