Evan Fournier balance sur les «côtés sombres de la NBA»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 12 ans passés en NBA, dont deux dernières saisons très compliquées aux New York Knicks, Evan Fournier a décidé de revenir en Europe, où il s’est engagé en faveur de l’Olympiakos. Un choix sur lequel est revenu l’international français, lui qui a également avoué que le tanking était une réalité dans la Grande Ligue.

12 ans après, Evan Fournier est de retour en Europe. Médaillé d’argent avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’arrière âgé de 31 ans a décidé de quitter la NBA pour s’engager avec l’Olympiakos, avec qui il va découvrir l’EuroLeague. Le Français sort de deux ans au cours desquels il n’a quasiment pas joué aux New York Knicks, lui qui a fini la saison dernière sous les couleurs des Detroit Pistons.

NBA : Il rejoint Victor Wembanyama et jubile ! https://t.co/piki2Nf1HJ pic.twitter.com/QodieWTOFj — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Le tanking est une réalité »

Une équipe sans grandes ambitions et dont l’objectif depuis plusieurs années est de réussir à obtenir le meilleur pick de draft possible. « L’un des côtés sombres de la NBA, c’est quand les équipes perdent délibérément pour avoir de meilleurs choix à la draft. Le tanking est une réalité », a confié Evan Fournier, dans un entretien accordé à Eurohoops. Une situation qu’il ne voulait plus revivre. « L’organisation a été super pendant mes deux derniers mois à Detroit, mais c’était une jeune équipe qui ne visait pas nécessairement la victoire. À mon âge, c’est une situation difficile à traverser. Je savais que ce n’était pas ce que je voulais pour ma carrière. Je veux jouer un basket compétitif, des matchs qui comptent, dans une grosse ambiance et avec beaucoup d’intensité. »

« Passer de Detroit aux Jeux Olympiques m’a redonné vie »

« Passer de Detroit aux Jeux Olympiques m’a redonné vie, et je veux continuer comme ça », a ajouté Evan Fournier, dont l’objectif sera d’aider l'Olympiakos à obtenir son premier titre européen depuis 2013 : « C’est pour ça que je suis venu. Je veux faire partie de quelque chose de grand, d’un club aux standards élevés, qui est exigeant, qui veut soulever des trophées. Je ne sais pas quel sera mon rôle, mais ce n’est pas l’essentiel. Le plus important, c’est la victoire. Je veux aider l’équipe à gagner. »