NBA : Il rejoint Victor Wembanyama et jubile !

Pierrick Levallet

Très attendu cette saison après avoir réalisé une première année impressionnante en NBA, Victor Wembanyama sera accompagné par de nouveaux coéquipiers chez les San Antonio Spurs. La franchise a réalisé quelques bons coups cet été, dont l’arrivée de Sandro Mamukelashvili. Et le pivot géorgien est heureux d’avoir rejoint le Français dans le Texas.

Victor Wembanyama se sait très attendu pour la nouvelle saison en NBA. Élu rookie de l’année lors de l’exercice 2023-2024, le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Il va d’ailleurs évoluer avec de nouveaux coéquipiers cette saison, les San Antonio Spurs ayant réalisé quelques bons coups cet été. La franchise a notamment mis la main sur Sandro Mamukelashvili, qui était agent libre. Et le pivot géorgien se dit très heureux d’avoir rejoint Victor Wembanyama, avec qui il semble déjà proche.

«Je suis simplement heureux d’avoir trouvé un accord avec les Spurs»

« Le lien entre moi et Wemby s’est fait en dehors des terrains. Nous aimons tous les deux des jeux de société, nous sommes tous les deux compétitifs, nous aimons aussi des choses comme le Topgolf. C’est un truc européen. Je crois que le lien s’est encore plus renforcé quand il est venu dans un restaurant géorgien avec moi à New York. Nous avons pu plonger dans ma culture. J’ai pu lui parler de la nourriture, et il a adoré. Mais je suis heureux qu’il n’ait pas eu des problèmes d’estomac, ou j’aurais eu des ennuis si ça avait été le cas. Je suis simplement heureux d’avoir trouvé un accord avec les Spurs » a confié Sandro Mamukelashvili dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Le gamin est incroyable»

Victor Wembanyama, lui, est déterminé à tout rafler avec les San Antonio Spurs cette saison. DeMar DeRozan estime d’ailleurs que le Français va encore plus briller sous les ordres de Gregg Popovich en 2024-2025. « Avec tout ce que j’entends déjà au sujet de Wemby, le gamin est incroyable. Sa discipline, ce qui le motive... Sous la tutelle d’un Gregg Popovich, je pense qu’on va voir cette saison à quel point il est spécial » a expliqué le joueur des Sacramento Kings il y a quelques jours. À suivre...