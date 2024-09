NBA : «Incroyable», il annonce du très lourd pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a impressionné tout le monde avec les San Antonio Spurs. Le Français a ensuite mis tout le monde d’accord lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et sera donc très attendu lors de l’exercice 2024-2025. DeMar DeRozan estime d’ailleurs que Victor Wembanyama peut tout rafler cette année chez les Spurs.

Victor Wembanyama a impressionné tout le monde lors de sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français a ensuite mis tout le monde d’accord lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Le joueur de 20 ans sera donc naturellement très attendu lors de cet exercice 2024-2025. Et DeMar DeRozan voit bien Victor Wembanyama tout rafler avec les San Antonio Spurs.

« Quelque chose de spécial » : Wembanyama fait rêver les agents libres en NBA https://t.co/6PJprdO3sx pic.twitter.com/QrizsWIQDL — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

«Le gamin est incroyable»

« Je ne crois pas qu’il aurait pu terminer à un meilleur endroit, avec une meilleure personne et dans une meilleure situation. Avec tout ce que j’entends déjà au sujet de Wemby, le gamin est incroyable. Sa discipline, ce qui le motive... Sous la tutelle d’un Gregg Popovich, je pense qu’on va voir cette saison à quel point il est spécial. On a déjà pu le voir lors du match des Jeux Olympiques » a d’abord expliqué le joueur des Sacramento Kings dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Chris Paul va régaler Wembanyama chez les Spurs

« Il a tellement grandi, tellement, c’était impressionnant à voir. On sait à quel point jouer les Olympiques peut donner un coup de boost à ta confiance. Tu as cette expérience alors que tu t’apprêtes à retrouver Popovich à nouveau, tout comme Chris Paul, un meneur capable de lui donner le ballon quand et où il en a besoin. Il va lui donner 3, 4 voire 5 paniers faciles par match, en plus de ce qu’il faisait déjà l’an dernier. Il peut tout rafler » a ensuite ajouté DeMar DeRozan.