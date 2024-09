NBA - Nicolas Batum : Les coulisses de son retour aux Clippers révélés

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nicolas Batum a fait un choix surprenant cet été en retournant aux Los Angeles Clippers, en NBA, après son transfert et un passage remarqué chez les Philadelphia 76ers. ESPN révèle les coulisses de ce retour inattendu, mettant en lumière les facteurs sportifs et personnels qui ont influencé le Français, récemment médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Nicolas Batum a décidé de retourner aux Los Angeles Clippers cet été, l’équipe qui l’avait pourtant transféré la saison précédente. ESPN révèle cependant que le Français était proche de prolonger avec les Philadelphia 76ers. Des raisons familiales l’auraient notamment encouragé à revenir en Californie.

« Les Sixers étaient vraiment proches de récupérer Nicolas Batum »

Bien qu’il semblait s’être établi à Philadelphie après son transfert en début de saison, Batum a choisi de retourner aux Clippers cet été. Sa décision n’aurait pas été motivée uniquement par des considérations sportives, sa famille ayant beaucoup apprécié Los Angeles lors de son précédent séjour avec la franchise. « [Les Sixers] étaient vraiment proches de récupérer Nicolas Batum », a révélé le journaliste américain Tim MacMahon dans le podcast « The NBA Collective » d’ESPN. « Il hésitait entre retourner à Philadelphie ou revenir chez les Clippers, l’équipe qui l’avait transféré. Je pense que la famille a joué un rôle dans sa décision de rejoindre les Clippers, il était assez à l’aise à Los Angeles. »

Les Clippers, un choix qui a du sens

Malgré des moyennes modestes de 5,5 points, 4,4 rebonds et 2,2 passes aux Sixers, Nicolas Batum reste un joueur très estimé en NBA. Sa défense, son adresse à trois points et sa capacité à s’adapter pour accomplir les petites tâches essentielles à la victoire sont des qualités très recherchées dans la ligue. Ainsi, au-delà de Los Angeles et Philadelphie, l’ailier a eu de nombreuses options. Interrogé à ce sujet pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, il a révélé que 17 équipes avaient exprimé leur intérêt.

Les raisons de son retour aux Clippers ne sont cependant pas uniquement personnelles. C’est là-bas que l’ailier a relancé sa carrière après des saisons difficiles aux Charlotte Hornets. Il avait plusieurs fois suggéré qu’il aimerait y terminer sa carrière. « Tyronn Lue (le coach des Clippers, NDLR) m’a sauvé la vie. Donc je reste avec Tyronn Lue jusqu’à ce qu’on me dégage, si on ne me dégage pas avant (la fin de ma carrière) », avait-il déclaré au micro de la First Team en 2022.