Sandro Mamukelashvili, prolongé par les Spurs cet été, se réjouit de poursuivre sa carrière à San Antonio aux côtés de Victor Wembanyama. « Avec Victor ici, c’est un projet dont on veut faire partie », a confié le pivot géorgien, qui avait développé une belle alchimie avec Wembanyama la saison dernière, dans une récente interview avec le San Antonio Express News.

La prolongation de Sandro Mamukelashvili aux San Antonio Spurs est passée inaperçue cet été, éclipsée par la signature de Chris Paul et le transfert d’Harrison Barnes. Pourtant, pour le joueur, ce contrat minimum (2,1 millions de dollars pour une saison) revêt une grande importance, notamment parce qu’il lui permet de continuer à évoluer aux côtés de Victor Wembanyama.

« On veut toujours faire partie de quelque chose de spécial. Avec Victor (Wembanyama) ici et l’arrivée de quelques vétérans ainsi que de jeunes joueurs talentueux, c’est un projet dont on veut faire partie », a déclaré Sandro Mamukelashvili dans une interview avec le San Antonio Express News. « C’est une progression constante. Personne ne se repose sur ses lauriers. Tout le monde vient à la salle et travaille d’arrache-pied. C’est ce genre d’environnement dont on veut faire partie. »

« Je suis très heureux de jouer avec lui »

Sandro Mamukelashvili (25 ans) s’est révélé être une agréable surprise lors de ses 46 matches la saison dernière, affichant des moyennes de 4,1 points et 3,2 rebonds en 9,2 minutes par match. Bien que sa place en NBA ne soit pas encore totalement assurée, Mamukelashvili est sur la bonne voie, et les Spurs semblent offrir un environnement idéal pour son épanouissement. « J’aime San Antonio. J’espérais que ça marcherait et que je pourrais revenir », a-t-il confié. « Dans ma situation, une année de plus dans la ligue est déjà une victoire », a-t-il ajouté.

Le pivot avait développé une belle complicité avec Victor Wembanyama, partageant souvent la raquette avec lui en fin de saison. Il avait déjà exprimé son désir de continuer à évoluer à ses côtés. « J’ai l’impression que nous avons construit une très, très bonne alchimie en dehors (du terrain) », avait témoigné Mamukelashvili en avril. « Personnellement, je suis très heureux de jouer avec lui, c’est un joueur spécial, spécial, spécial. Je ne sais pas si j’en aurai encore l’occasion. Mais le simple fait d’être de pouvoir dire que j’ai joué avec lui et Giannis Antetokounmpo, deux des meilleurs joueurs de la ligue, me rend très heureux. »