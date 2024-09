Nouvelles équipes en NBA : le patron de la ligue fait une grande annonce

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA va-t-elle bientôt s’élargir avec de nouvelles équipes ? Adam Silver s’est exprimé ce mardi sur la potentielle expansion de la ligue, un sujet récurrent depuis plusieurs années. Bien que le patron de la ligue affirme ne pas être encore prêt à aborder la question, il assure que le sujet sera traité au cours de la saison.

L’expansion de la NBA, question fréquemment abordée ces dernières années, devient de plus en plus pressante. Si le sujet n’a pas été abordé lors de la réunion des dirigeants ce mardi, Adam Silver, le patron de la ligue, confirme que le projet sera examiné dès cette saison.

Adam Silver : « Nous ne sommes pas tout à fait prêts »

« Il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur l’expansion de la ligue lors de cette réunion, mais ce n’est pas par manque d’intérêt. C’est plutôt parce que nous leur avons dit que nous ne sommes pas tout à fait prêts », a déclaré Silver lors de la conférence de presse qui a suivi les réunions des dirigeants d’équipes NBA, ce mardi, à New York. « Nous avons informé les franchises de notre intention d’aborder ce sujet cette saison, mais nous ne sommes pas encore prêts. Cependant, je pense qu’il y a un intérêt certain pour le processus. Nous n’en sommes simplement pas encore au stade de choisir sur quels marchés s’installer ou même, honnêtement, l’expansion elle-même. »

Le prochain grand chantier de la NBA

L’expansion de la NBA est un sujet récurrent depuis déjà plusieurs années. La ligue avait annoncé que la question serait abordée après la signature d’un nouveau CBA et d’un nouveau contrat de diffusion, ce qui est maintenant chose faite. Le moment est donc venu, et ce sujet deviendra central pour la ligue dans les mois à venir. La première étape de ce processus sera de former un comité de propriétaires qui examinera la question et élaborera un plan.

Une équipe à Seattle et Las Vegas ? « Notre regard s’étend bien au-delà »

Parmi les cibles potentielles pour une expansion, Las Vegas et Seattle sont considérées comme les favorites. Seattle, qui a perdu son équipe au profit d’Oklahoma City en 2008, a depuis rénové sa salle, notamment dans l’optique d’accueillir à nouveau une franchise NBA.

« Nous sommes constamment attentifs à ce qui se passe dans les autres stades aux États-Unis lorsque nous y organisons des matchs. Nous examinons attentivement le soutien que nous recevons sur ces marchés », a expliqué Adam Silver, éludant la question sur le potentiel retour d’une équipe à Seattle. « En réalité, notre regard s’étend bien au-delà. Nous disposons désormais d’une vaste base de données sur les salles du monde entier. Même si nous n’y jouons pas régulièrement, ces informations nous offrent de précieux enseignements. »