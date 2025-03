Wembanyama - Spurs : Nouveau coup dur, il va se faire opérer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Privés de leur entraîneur, Gregg Popovich, depuis le mois de novembre, puis de Victor Wembanyama, victime d’une thrombose à l’épaule droite et forfait pour le reste de la saison, les San Antonio Spurs vont maintenant devoir faire sans De’Aaron Fox. Blessé depuis plusieurs mois, le meneur de 27 ans va se faire opérer du petit doigt de la main gauche et ne sera pas de retour avant la saison prochaine.

En recrutant De’Aaron Fox le 3 février dernier, les San Antonio Spurs pensaient pouvoir assumer leurs ambitions d’accrocher les playoffs dès cette année. C’était avant que l’on apprenne le mois dernier que Victor Wembanyama souffrait d’une thrombose à l’épaule droite et que sa saison était terminée. Et c’est désormais au tour du meneur âgé de 27 ans de voir sa saison s’arrêter prématurément. De’Aaron Fox est blessé à un doigt depuis le début de la saison et va devoir se faire opérer.

« Fox devrait se rétablir complètement et être prêt pour le début de la saison prochaine »

« Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd'hui que De'Aaron Fox sera opéré pour réparer le tendon extenseur de son cinquième doigt gauche et qu'il manquera le reste de la saison 2024-25 », ont indiqué les Spurs dans un communiqué. « Fox s'est blessé lors du camp d'entraînement en octobre avec les Sacramento Kings et a joué malgré la lésion du tendon toute la saison, y compris depuis qu'il a été acquis par San Antonio le 3 février. L'opération aura lieu mardi à Los Angeles. Fox devrait se rétablir complètement et être prêt pour le début de la saison prochaine. L'équipe fournira des mises à jour le cas échéant. »

Wembanyama « de retour à 100 % pour la saison prochaine »

Actuellement douzièmes de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs devraient logiquement continuer de dégringoler au classement, mais vont ainsi voir leurs chances d’obtenir un meilleur choix de draft augmenter. Auprès de L'Équipe, la franchise texane a récemment donné des nouvelles de Victor Wembanyama, confirmant que « de prochaines étapes importantes dans le traitement de Wembanyama pourraient avoir lieu. » Les Spurs ont assuré que le Français « sera de retour à 100 % pour la saison prochaine, avec aucun effet à long terme pour sa santé ou pour la pratique du basket. »