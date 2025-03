NBA - Wembanyama : «De retour à 100%», la grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis presque un mois et le All-Star Game, Victor Wembanyama n’est plus présent sur les parquets NBA et devra encore patienter plusieurs mois avant de les retrouver, lui qui souffre d’un thrombose à l’épaule droite. Les San Antonio Spurs ont fait savoir que de nouvelles étapes importantes dans son traitement pourraient avoir lieu et qu’il sera de retour à 100% la saison prochaine.

C’est désormais depuis le banc de touche que Victor Wembanyama assiste aux rencontres des San Antonio Spurs. Victime d’une thrombose à l’épaule droite, détectée à son retour du All-Star Game, le Français a vu sa saison s’arrêter prématurément. Après quelques jours d’absence, il vient désormais encourager ses coéquipiers lors de chaque match à domicile et a même fait le déplacement à Sacramento vendredi dernier.

« Ça le rend fou de ne pas pouvoir jouer »

« En raison du type de traitement médical qu'il prend, les médecins du club considèrent que prendre l'avion ne présente aucun risque », ont indiqué les Spurs à L'Équipe. « Ça le rend fou de ne pas pouvoir jouer. Alors, le simple fait d'être dans le vestiaire, sur le banc, d'être là avec ses coéquipiers, signifie beaucoup pour lui », a confié Mitch Johnson, l’entraîneur de la franchise texane en l’absence de Gregg Popovich.

Wembanyama « sera de retour à 100 % pour la saison prochaine »

Le 2 mars dernier, Mitch Johnson a fait savoir que « des choses ont été discutées en interne pour la suite du traitement, mais nous les garderons privées pour le moment. » Auprès de L'Équipe, un membre des Spurs a confirmé que « de prochaines étapes importantes dans le traitement de Wembanyama pourraient avoir lieu. » La franchise de San Antonio se dit en tout cas très confiante et assure que Victor Wembanyama « sera de retour à 100 % pour la saison prochaine, avec aucun effet à long terme pour sa santé ou pour la pratique du basket. »