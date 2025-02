Officiel - Wembanyama : Le nouveau coup dur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, Victor Wembanyama a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison. Une absence qui s’ajoute à celle de Gregg Popovich, victime d’un léger AVC début novembre. Ce jeudi, l’entraîneur emblématique des San Antonio Spurs, âgé de 76 ans, a annoncé qu’il ne reviendrait pas cette saison.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent chez les San Antonio Spurs. Avec l’arrivée de De’Aaron Fox en provenance des Sacramento Kings, la franchise texane pensait s’être offert un renfort de poids dans l’optique de se qualifier en playoffs. C’était avant que l’on apprenne que Victor Wembanyama souffre d’une thrombose veineuse à l'épaule droite, détectée à son retour du All-Star Game. Une blessure qui a contraint le Français a déclaré forfait pour le reste de la saison, tout comme Gregg Popovich.

« J'ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison »

Victime d’un léger accident vasculaire cérébral le 2 novembre dernier, l’entraîneur emblématique des San Antonio Spurs est absent depuis et il ne reviendra pas cette saison. « J'ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison. Mitch Johnson et son équipe ont fait un travail formidable et la détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d'une saison difficile, ont été remarquables », a déclaré Gregg Popovich, dans un communiqué publié par les San Antonio Spurs ce jeudi.

« Dans l'espoir de pouvoir reprendre mes fonctions d'entraîneur à l'avenir »

L’entraîneur âgé de 76 ans espère en revanche pouvoir faire son retour prochainement : « Je vais continuer à me concentrer sur ma santé, dans l'espoir de pouvoir reprendre mes fonctions d'entraîneur à l'avenir. » Comme expliqué par le journaliste d’ESPN Shams Charania, Gregg Popovich s’est entretenu avec les joueurs des San Antonio Spurs ce jeudi. C’était la première fois qu’ils avaient l’occasion de le voir en personne depuis son AVC.