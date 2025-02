Wembanyama recalé par la NBA !

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama était de retour en France au mois de janvier à l'occasion des NBA Paris Games. L'intérieur des Spurs avait logiquement apprécié ce moment, clamant haut et fort son envie de revenir en 2026. Mais la NBA en aurait décidé autrement puisque les Texans ne devraient pas être conviés l'année prochaine, et encore moins à Paris.

La NBA était de passage à Paris en janvier. La ligue nord-américaine tient à passer une fois par saison en Europe et l'occasion était belle de faire le déplacement avec les Spurs de Victor Wembanyama. Logiquement, le Rookie de l'année 2024 avait publiquement demandé à Adam Silver de faire revenir les Spurs à Paris en 2026.

NBA - Wembanyama : LeBron James annonce du très lourd !

➡️ https://t.co/VBVi4c89NC pic.twitter.com/kxo3p6iyC1 — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

Wemby voulait que la NBA revienne à Paris

« Je pense que le public français, avec toute sa ferveur, a le pouvoir d’influencer la NBA pour les forcer à ramener les Spurs de nouveau », avait déclaré Victor Wembanyama. « Les San Antonio Spurs reviendront-ils jouer ici un nombre de fois disproportionné par rapport aux autres équipes ? Absolument », confiait de son côté Adam Silver. Mais ça ne sera pas pour tout de suite.

Manchester plutôt que Paris ?

D’après les informations de L’Équipe, qui cite deux sources proches du dossier, la NBA ne prévoit pas de ramener les San Antonio Spurs à Paris la saison prochaine. Et au-delà de la franchise texane, aucune autre franchise ne semble pressentie pour fouler le parquet de l’Accor Arena en 2025. Depuis que la ligue nord-américaine a décidé d’exporter des matchs en France, cinq rencontres ont déjà eu lieu dans la capitale. Mais à l’horizon 2026, l’expansion européenne pourrait prendre une autre direction. Toujours selon L’Équipe, la NBA explore de nouvelles options et aurait notamment Manchester et Berlin dans son viseur. Une information confirmée par The Times, qui affirme qu’un accord pluriannuel aurait déjà été signé avec Manchester. L’objectif ? Développer la présence de la NBA au Royaume-Uni, avec en ligne de mire la création d’une équipe affiliée à Manchester City. Paris n'est donc pas dans les plans pour le moment.