NBA : Historique, Wembanyama est déjà oublié !

L’absence de Victor Wembanyama pour le reste de la saison permet à certains joueurs des San Antonio Spurs d’avoir plus de minutes, ce qui a été le cas de Sandro Mamukelashvili dans la nuit de mercredi à jeudi. Auteur de 34 points en seulement 19 minutes face aux New York Knicks (120-105), le Géorgien est entré dans l’histoire de la NBA.

Privés de Victor Wembanyama, ainsi que de De’Aaron Fox, pour le reste de la saison, les San Antonio Spurs ont pu compter sur un Sandro Mamukelashvili historique lors de leur victoire face aux New York Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi (120-105). En sortie de banc, le Géorgien âgé de 25 ans a réalisé son record en carrière avec 34 points, à 13/14 aux tirs et 7/7 à trois points, le tout en seulement 19 minutes de temps de jeu.

Mamukelashvili dans l’histoire de la NBA

Ce qui est également un record en NBA. En effet, Sandro Mamukelashvili a tout bonnement battu le record du nombre de points inscrits en moins de 20 minutes, comme indiqué par Stats Muse. L’ailier fort des San Antonio Spurs devance ainsi Jaylen Brown (Boston Celtics), qui détenait ce record après ses 33 points contre les Cleveland Cavaliers en 2021. On retrouve également Kevin Durant, auteur de 30 points en 19 minutes avec OKC contre les Golden State Warriors en 2014. Aux Spurs, avant Sandro Mamukelashvili, c’est Victor Wembanyama qui détenait le précédent record depuis ses 26 points en 19 minutes le 12 janvier 2024 lors d’une victoire contre les Charlotte Hornets.

« Mamu est un coéquipier extraordinaire »

« C’était vraiment bien. Mamu est un coéquipier extraordinaire », a salué Chris Paul en conférence de presse après la performance de Sandro Mamukelashvili. « Il vient et travaille dur tous les jours. Il encourage les autres, toujours de bonne humeur, bonne attitude. Je pense que cela reflète notre banc ce soir. Pour les gars, de le voir vivre un tel match en carrière. Heureusement je joue depuis un certain temps et je connais l’art de faire marquer. Surtout quelqu’un comme Mamu, qui est un joueur dur. Ce n’est pas nécessairement un gars qui se retrouve en situation seul pour marquer. Quand il tire comme ça, il faut essayer de le trouver. »