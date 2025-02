«Très dangereux», énorme danger pour Wembanyama après sa blessure ?

Arnaud De Kanel

Le jeune prodige français Victor Wembanyama ne foulera plus les parquets cette saison. De retour du All-Star Game, le pivot des Spurs a été diagnostiqué avec une thrombose veineuse à l’épaule droite, une affection qui l’oblige à mettre un terme prématuré à son exercice en NBA. De quoi susciter la vive inquiétude de Boris Diaw.

Le rideau tombe prématurément sur la saison de Victor Wembanyama. À peine revenu du All-Star Game, où il avait brillé sous les projecteurs, le prodige français doit déjà tirer un trait sur la suite de l’exercice. En cause ? Une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, comme l’ont annoncé les San Antonio Spurs dans un communiqué officiel. Boris Diaw a peur pour Wemby tandis que le sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux, attend un coup de fil de l'intérieur tricolore.

«Ça peut être quelque chose de très dangereux»

« Je n’ai pas eu de contact avec lui, j’ai envoyé un message pour afficher mon soutien et lui ai souhaité un bon rétablissement. Après, c’est vrai que c’est quelque chose que je ne connaissais pas très bien. J’ai bien compris qu’il fallait faire attention parce que ça peut être quelque chose de très dangereux, puisqu’un caillot, en fonction de l’endroit où il va se placer, peut devenir très dangereux. Donc, bien entendu, il ne faut prendre aucun risque », a déclaré Boris Diaw pour RMC Sport ce dimanche. Et alors que la présence de Victor Wembanyama pour le prochain Euro est toujours aussi incertaine, le sélectionneur de l'équipe de France attend son coup de fil.

«Je ne l'ai pas encore eu au téléphone»

« Ce ne sont jamais de bonnes nouvelles, qu'elles concernent Victor ou un autre joueur qui apporte de la plus-value à l'équipe de France. On se met à la place du joueur qui est le plus triste sûrement. Pour lui, c'est dommage. Pour l'équipe de France, on verra. Je ne l'ai pas encore eu au téléphone. On verra combien de temps il sera arrêté et on discutera avec les personnes concernées d'une éventuelle venue cet été ou pas. C'est un type de blessure que je ne connaissais pas du tout. Je lis et je me renseigne comme tout le monde », a déclaré Frédéric Fauthoux. L'inquiétude grandit...