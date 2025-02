NBA - Wembanyama : La nouvelle absence inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est décidemment une très mauvaise semaine pour les Spurs. La franchise texane, qui rêvait toujours d'accrocher une place en playoffs, a malheureusement annoncé que Victor Wembanyama serait absent pour le reste de la saison. Victime d'une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, le Français ne rejouera probablement pas avant la saison prochaine. Mais ce n'est pas tout puisqu'un retour de Gregg Popovich n'est également pas au programme.

Après Wembanayama, Popovich également absent toute la saison

Et malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la semaine pour les Spurs. En effet, Gregg Popovich ne devrait pas faire son retour cette saison selon les informations de Shams Charania d'ESPN. « Gregg Popovich, l'entraîneur du Hall-of-Famer des Spurs de San Antonio, ne devrait pas revenir cette saison, et son avenir est incertain alors qu'il se remet d'un léger accident vasculaire cérébral subi en novembre », écrit-il sur son compte X.

Les Spurs gardent le silence

L'iconique coach des Spurs depuis 1996 s'est mis en retrait de ses fonctions en novembre dernier des suites d'un léger AVC. L'annonce du retour différé de Gregg Popovich, 76 ans, n'a donc rien de rassurante, d'autant plus que San Antonio ne communique pas. La dernière sortie officielle remonte au mois de janvier, lorsque les Spurs étaient à Paris. Le directeur général de la franchise R.C. Buford assurait alors que Gregg Popovich « fait des progrès semaine après semaine. On ne sait pas quand il sera prêt, mais il le sera à un moment donné. » Et pourtant, les Texans seront à la fois privés de Victor Wembanyama, mais également de leur coach légendaire, pour le reste de la saison.