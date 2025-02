Wembanyama, la séparation qui fait mal !

Thomas Bourseau

Franchise player des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama n'a pas d'autre choix que d'abandonner le roster texan à cause d'une thrombose veineuse à son épaule relevée par le staff médical des Spurs. Meneur de jeu de San Antonio, Chris Paul est revenu du All-Star week-end avec Wemby et regrette de devoir finir la saison sans lui.

Au All-Star week-end, Victor Wembanyama a été disqualifié du concours de dribbles avec son coéquipier Chris Paul pour avoir tenter de maximiser leurs chances de victoire en jetant le ballon plutôt que de faire un shoot à chaque essai sur le parcours du Skills challenge alliant également les passes et la vitesse aux dribbles. Le pivot des San Antonio Spurs a pu se rattraper lors du All-Star Game en inscrivant 17 points pour 7 rebonds et 2 blocks. Toutefois, ce week-end à San Francisco a eu raison de l'épaule de Wemby.

Une thrombose veineuse qui prive les Spurs de Wembanyama jusqu'à la fin de la saison

A son retour dans le Texas, Victor Wembanyama a ressenti une fatigue inhabituelle, poussant les Spurs à effectuer des tests qui ont révélé une thrombose veineuse, à savoir un caillot sanguin présent dans une veine. Une blessure qui avait notamment incité Chris Bosh à prendre sa retraite en 2016. Néanmoins, les Spurs sont convaincus que Wembanyama finira par totalement se rétablir d'ici le début de la saison prochaine selon ESPN.

«Croyez-moi, vous ne pouvez pas remplacer Vic»

Chris Paul sert Victor Wembanyama depuis le début de la saison et son trade des Golden State Warriors vers les Spurs. Au terme de la séance d'entraînement de jeudi, le meneur de jeu a évidemment été interrogé par les journalistes présents sur l'état de santé de Wemby écarté jusqu'à l'automne prochain. Et force est de constater que Wembanyama manquera énormément à San Antonio tant sur les parquets qu'en dehors.

« C’est dur. Je pense que c’est surtout difficile parce qu’on sait ce qu’il représente pour notre équipe, et ce qu’il représente pour le jeu et à quel point il aime jouer. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas remplacer Vic. Je ne peux pas me tenir sur les épaules d’un gars et bloquer tous les tirs qui arrivent au cercle. Outre son talent de basketteur, son charisme et ce qu’il apporte dans le vestiaire sont, je pense, ce qui nous manquera le plus ».